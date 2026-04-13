Şırnak ve Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Güvenlik güçleri, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik iki ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şırnak ve Kocaeli'de düzenlenen baskınlarda örgüte finansman ve eleman desteği sağladığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah, mühimmat ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

DEAŞ'IN FİNANSMAN VE ELEMAN AĞINA EŞ ZAMANLI BASKIN

Şırnak ve Kocaeli'de, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerince, örgüte finansal destek sağladıkları ve eleman temin ettiklerine dair bilgiler elde edilen şüphelilere yönelik 9 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı.

ARAMALARDA POMPALI TÜFEK VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 55 adet kartuş ile çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.