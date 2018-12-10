Şırnak ve Siirt için yoğun kar uyarısı yapıldı
Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
- AA
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Güneydoğu'da beklenen yağışların çarşamba günü Şırnak ve Siirt'in doğusunda yoğun kar şeklinde gerçekleşmesinin tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, buzlanma, don ve kuvvetli lodos ile birlikte tipi şeklinde görülecek kar yağışının neden olabileceği, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
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