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Şırnak'ta AK Parti Kadın Kollarından teröre tepki yürüyüşü

Şırnak'ta AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ile terör örgütü PKK'ya tepki gösterildi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
Şırnak'ta AK Parti Kadın Kollarından teröre tepki yürüyüşü
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için partinin il binası önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri ile şehit ve gazi aileleri, "Şırnaklı kadınlar teröre karşı tek ses tek yürek" yazılı pankart açtı.

Türk bayrağı açarak buradan Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'na kadar yürüyen katılımcılar ellerindeki dövizlerle terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı, PKK aleyhine slogan attı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, burada yaptığı açıklamada, terör örgütünün saldırıları sonucu 12 askerin, evladın şehit olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dileyen Acar, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Yapılan saldırıların milletin huzurunu ve kardeşliğini bozamayacağını dile getiren Acar, "Tam aksine bu girişimlere karşı bu millet daha çok kenetlenecek, bilinçlenecek ve hain emelleri boşa çıkarma gayreti içerisinde olacaktır. Hiç kimse bu aziz milleti birbirine düşman etmeyi başaramayacak. Sağlam temeller üzerine kurulmuş bu mazlum coğrafyanın parçalanmasına kimsenin gücü yetmeyecek, canımız pahasına buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Şırnaklı kadınlar olarak terörle mücadeleye desteklerinin tam olduğunu dile getiren Acar, devletin teröre karşı attığı her adımın destekçisi olacaklarını belirtti.

Acar, "Şunu iyi bilsinler ki; evladını vatan uğruna şehit veren annelerimizin semaya açılan avuçları var oldukça hain emelleri daima bertaraf olacaktır. Evlatları vatan için şehit olan eli öpülesi analarımızın, ailelerimizin acısı bizim acımızdır, evlatlarınız evlatlarımızdır, sonuna kadar biriz, beraberiz." ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Kadın Kolları
  • PKK Protestosu
  • Şırnak Yürüyüşü

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