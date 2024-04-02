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Şırnak'ta bir grup İzinsiz yürüyüş yapmak istedi: Polis müdahalede bulundu

Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

AA2 Nisan 2024 Salı 19:03 - Güncelleme:
Şırnak'ta bir grup İzinsiz yürüyüş yapmak istedi: Polis müdahalede bulundu
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Kentteki "bazı okullarda blok oy kullanıldığı" iddialarına ilişkin DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir grup partili toplandı.

Burada izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubu, polis anons yaparak uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen Ömer Kabak Meydanı'ndan İl Seçim Kurulu binasının bulunduğu bölgeye kadar yürüyüş yapmak isteyen gruba, polis müdahale etti.

Polise taş atan gruptan, aralarında DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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