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Şırnak'ta ''Cudi Dağı Şehitlik Anıtı'' törenle açıldı

Şırnak'ta 'Cudi Dağı Şehitlik Anıtı'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 00:45 - Güncelleme:
Şırnak'ta ''Cudi Dağı Şehitlik Anıtı'' törenle açıldı
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Vali Cevdet Atay, Cudi Dağı'nın tepesinde "Vatanları için Cudi'de şehit oldular" yazısı ve 207 şehidin isminin yanı sıra dünyaya hükmetmiş 16 Türk devleti ile Türk bayraklarının yer aldığı anıtı ziyaret etti.

Şehit aileleriyle anıtın açılışını yapan Atay, "Burada vatanları için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahraman şehitlerimiz için yapılan anıtın açılışını kıymetli ailelerimizle yaptık." dedi.

Vali Atay, daha sonra Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu, şeref defterini imzaladı.

  • Şırnak
  • Cudi Dağı Şehitlik Anıtı
  • tören

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