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Hançer-2 operasyonunda öldürülen 2 terörist, PKK’nın sözde sorumluları çıktı

Şırnak merkez Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında “Hançer-2” operasyonu çerçevesinde dün etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terör örgütü PKK’nın sözde Çırav Takım Sorumlusu “Rezan” kod adlı Serbest Paksoy ile sözde Gabar Beşli Yürütme Üyesi “Mahir Botan” kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Şırnak merkez Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen “Hançer-2” operasyonu çerçevesinde, dün Zektuk Tepe bölgesinde tespit edilen 2 terörist, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirildi. Olay yerinde yapılan aramada, teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 5 adet dolu M-16 şarjörü, 3 adet dolu Kaleşnikof şarjörü, 1 adet el telsizi ve 1 adet şemsiye ele geçirildi.
 
Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri de belirlendi. Teröristlerin, terör örgütü PKK’nın sözde Çırav Takım Sorumlusu “Rezan” kod adlı Serbest Paksoy ile sözde Gabar Beşli Yürütme Üyesi “Mahir Botan” kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi.
 
Bölgede operasyon sürüyor.

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