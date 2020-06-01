Şırnak'ta helikopter kazasında şehit düşen 13 asker anıldı

AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 22:12 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 22:12

Şırnak'ta, 31 Mayıs 2017'de, Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan ve bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşen AS 532 Cougar tipi helikopterde şehit düşen, aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 asker için 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Tümende konuşlu Şehitlik Anıtı'nı ziyaret eden protokol, şehitler için dua etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, 13 askeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Dönemin 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanı merhum Tümgeneral Aydoğan Aydın ve beraberindeki 12 kahraman askerimizi şehadetlerinin 3. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Anma programına Vali Yardımcıları Mustafa Gündüz ve Tunahan Efendioğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve İl Müftüsü Ramazan Tolan katıldı.