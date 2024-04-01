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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

IHA1 Nisan 2024 Pazartesi 22:56 - Güncelleme:
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda; 110,30 gram metamfetamin, 1 kilo 892 gram esrar, 4 adet bong, 600 paket sigara, 70 adet elektronik sigara ve 25 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda; 7 şüpheli "asayiş", 50 şüpheli "kaçakçılık", 4 şüpheli "resmi belgede sahtecilik ve kimlik bilgilerinde yalan beyanda bulunmak", 1 şüpheli "kayıp şahıs" olmak üzere toplam 62 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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