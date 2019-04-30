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Şırnak’ta kaynaşma

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sayesinde huzurun sağlandığı Şırnak’ta birlik, beraberlik ve kaynaşma etkinliği gerçekleştirildi.

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Şırnak-Cizre karayolunun İkizce köyü mevkisinde, Halomeri ailesinin bireyleri tarafından düzenlenen programda mevlit okundu, yemek yenildi, müzik eşliğinde halay çekildi. Halomeri ailesinden Metin Yürek programda yaptığı konuşmada, 8 ay önce başlattıkları projeyi uygulamaya geçirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Yaklaşık 3 yıl önce Şırnak’ta PKK’lı teröristlerce yapılan saldırılar dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Yürek, “Birlikte olmadığımız için Şırnak’ın yüzde 70’i yıkıldı. Bundan ders alarak, kötü günlerin yaşanmaması için böyle birlikteliklerin elzem olduğunu düşünüyoruz” dedi. Yürek, küskünleri barıştıracaklarını, haksızlığa karşı beraber mücadele edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu: 

“Bizim yaşadığımız sıkıntıları çocuklarımız yaşamayacak ve onlara birlik ve beraberlik örneği bırakacağız” ifadesini kullandı.  Şırnak Belediye Başkan Vekili Ferit Batmaz da “Şehrimiz çok acı olaylar yaşadı. Bu yıkımlardan çok güçlü ayağa kalkabilmek için böyle birlikteliklerin olması gerektiğine inanıyoruz. Biz de bunun olması için bir adım attık. Diğer ailelerle de ilişkilerimizi güçlendirmek adına önce kendi ailemizden başladık. Biz burada örnek bir birlikteliğe attık. Terör saldırıları nedeniyle daha önce yapılamayan festival, düğün ve eğlenceler artık yapılıyor. Bu sayede insanların yüzü gülmeye başladı.”  

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