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Şırnak'ta narkoterör operasyonu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı iKom Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

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  • Şeyhmus Çakan / 24 TV
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü  ve Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı iKom Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
 
Şırnak ili Cizre ilçesi sorumluluk alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, Şabani Köyü'ndeki bir köprünün altında uyuşturucu kaçakçılarına uyuşturucu madde'nin (Esrar) araziye gizlenmis olduğu bilgisi alındı.
 
Yapılan operasyonda 4 kilograma yakın esrar ele gecirildi.
 

Bozo uyuşturucuya geçit vermedi

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