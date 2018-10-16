Şırnak'ta öldürülen PKK'nın 2 sözde sorumlusunun 27 şehidimizin katili olduğu ortaya çıktı

Şırnak'taki Çırav Dağı'nda, mavi bereli komandoların etkisiz hale getirdiği PKK'nın sözde Çırav Takım Sorumlusu Rezan Goyi kod adlı Serbest Paksoy ile sözde Gabar Beşli Yürütme Üyesi Mahir Malatya kod adlı Selçuk Köse'nin 18'i Mehmetçik, 9'u güvenlik korucusu 27 şehidin katili olduğu belirlendi.

İstihbarat birimleri tarafından yapılan teknik takiplerde, Şırnak'ın Eruh ilçesinde, sınırın sıfır noktasında bulunan 2 bin 200 rakımlı Çırav Dağı bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Şırnak'taki Çakırsöğüt Komando Tugayı'nda görevli mavi bereli komando birlikleri, geçen perşembe günü bölgeye operasyon düzenledi. 'Hançer-2' adı verilen operasyonda çevresi sarılan 2 terörist, "Teslim olun" çağrısına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Komandolar, kısa sürede iki teröristi etkisiz hale getirdi.

İstihbarat birimleri yaptıkları arşiv tarama çalışmasında teröristlerin, 12 yıldır örgütün dağ kadrosunda bulunan ve sözde Çırav Takım Sorumlusu olan "Rezan Goyi " kod adlı Serbest Paksoy ile 13 yıldır dağda olan sözde Gabar Beşli Yürütme Üyesi "Mahir Malatya" kod adlı Selçuk Köse olduğunu tespit etti.

18 ASKER 9 KORUCU

Arşiv taramasını detaylandıran istihbarat birimleri, teröristlerin, Eruh'un Dağdöşü ve Çırpılı köyleri ile Güçlükonak kırsalında yola önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcı ile 3, Eruh'taki Kiraz Dağı kırsalında 7, Yassı Dağ bölgesi kırsalındaki çatışmalarda 8 Mehmetçik olmak üzere 18 asker Eruh'un Ormanardı köyünde 6, Akmeşe köyünde de 2 olmak üzere 8 güvenlik korucusunun şehit olduğu hain saldırıları planlayıp talimat verdiklerini ve bu saldırılara katıldıklarını belirledi.

İKİ KAHRAMAN ŞEHADETE YÜRÜDÜ

Teröristlerin şehit ettiği 17 Mehmetçik'ten Trabzonlu Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın şehit olduğu operasyon öncesi sosyal medya hesabından yayımladığı son görüntülerinde, "Operasyona gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dediği belirlenmişti. Güçlükonak'ta yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan evli ve bir çocuk babası Hataylı Uzman Çavuş İzzet Ak'ın (28) eşi Kübra Ak ise şehidini kamuflajıyla geldiği törenle son yolculuğuna uğurlamıştı.

(Sabah)