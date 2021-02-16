Şırnak'ta PKK'nın 'gençlik yapılanması'na baskın: 6 gözaltı

DHA 16 Şubat 2021 Salı 12:11 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:11

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'na ve son dönemdeki terör olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda EYP'li ve taşlı saldırı ile benzer eylem arayışı içinde olan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.B., B.K., G.S., İ.I., S.E. ve G.V., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.