İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2021 Salı / 5 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9286
  • EURO
    8,4228
  • ALTIN
    406.116
  • BIST100
    1568.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şırnak'ta PKK'nın 'gençlik yapılanması'na baskın: 6 gözaltı
Güncel

Şırnak'ta PKK'nın 'gençlik yapılanması'na baskın: 6 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, EYP'li saldırı ve benzeri eylem arayışında oldukları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA16 Şubat 2021 Salı 12:11 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:11
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'na ve son dönemdeki terör olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda EYP'li ve taşlı saldırı ile benzer eylem arayışı içinde olan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.B., B.K., G.S., İ.I., S.E. ve G.V., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.