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Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Şırnak'ta, Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik yapılan operasyonda, sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cudi Dağı Anılmış köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Hareket Taburu birimlerince "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özelik Operasyonu" düzenlendi.

Arazi arama tarama çalışmasında, teröristlerce kullanılan 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, 2 gece görüş gözlüğü, 2 akü, 2 telsiz, 2 M-16 piyade tüfeği, 3 şarjör, biksi dipçiği, 17 pil, küçük tüp, 3 terörist kıyafeti, mont, sırt çantası ve bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağara ve barınma alanlarını da kullanılamaz hale getirdi

 

 

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