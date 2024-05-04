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Şırnak'ta sağanak yağış etkili oldu: Caddelerde su birikintileri oluştu

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
Şırnak'ta sağanak yağış etkili oldu: Caddelerde su birikintileri oluştu
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Öğle saatlerinde Cizre ilçesinde etkili olan sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi.

Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı.

Ekipler, tıkanan rögarları açtı.

Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

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