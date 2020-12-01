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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya baskın: 20 gözaltı

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın sözde 'yasama' organı olarak belirlenen 'Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA01 Aralık 2020 Salı 11:37 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 11:44
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefi olan demokratik özerkliğin sözde kurucu meclisi ve KCK/TM'nin parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı DTK (Demokratik Toplum Kongresi) bünyesinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerinin yakalanması için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında sözde eski eş başkanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda, 3 av tüfeği ile çok sayıda çeşitli dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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