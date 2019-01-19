Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 'in'leri imha edildi

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "19 Ocak 2019 tarihinde, ilimiz Silopi ilçesi Derebaşı köyü Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız unsurlarınca, icra edilen operasyon sonucunda, BTÖ mensuplarınca bahar ve yaz aylarında geçici olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edilmiş olup operasyon bölgesinde, 2 adet EYP düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, EYP yapımında kullanılan pil, kablo ve metal parçalar ile yaz aylarında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.