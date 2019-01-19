13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 'in'leri imha edildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Silopi ilçesi kırsalında yapılan operasyonda teröristlerin bahar ve yaz aylarında geçici olarak kullandıkları 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "19 Ocak 2019 tarihinde, ilimiz Silopi ilçesi Derebaşı köyü Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız unsurlarınca, icra edilen operasyon sonucunda, BTÖ mensuplarınca bahar ve yaz aylarında geçici olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edilmiş olup operasyon bölgesinde, 2 adet EYP düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, EYP yapımında kullanılan pil, kablo ve metal parçalar ile yaz aylarında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Suriyeli küçük kız, ilk defa Türkiye´de duydu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Başkan Erdoğan: Samsun'a çok özel bir anıt dikilecek

Başkan Erdoğan: Samsun'a çok özel bir anıt dikilecek

CHP'de 'Mansur Yavaş' çatlağı

CHP'de 'Mansur Yavaş' çatlağı

Rusya'nın en gelişmiş roketi kendini imha edebilir

Rusya'nın en gelişmiş roketi kendini imha edebilir

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

'Türkiye seçim güvenliği konusunda önde gelen ülkelerden'

'Türkiye seçim güvenliği konusunda önde gelen ülkelerden'

Rusya'dan ABD'ye sinyal: İskender füzeleri konuşlandırdı

Rusya'dan ABD'ye sinyal: İskender füzeleri konuşlandırdı

Başkan Erdoğan AK Parti Samsun adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan AK Parti Samsun adaylarını açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA