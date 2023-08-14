İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0518
  • EURO
    29,5718
  • ALTIN
    1662.12
  • BIST100
    7737.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe! Onlarca gözaltı...
Güncel

Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe! Onlarca gözaltı...

Şırnak'ta polis ve jandarma ekiplerinin terörün finans kaynağı olan kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu, uzun namlulu silah ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe! Onlarca gözaltı...
ABONE OL

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda 25.03 gram eroin maddesi, 8.85 gram metamfetamin maddesi, 1 adet bong, 2 bin 460 paket sigara, 510 adet uzun namlulu silah fişeği, 402 adet muhtelis emtia (termos, ayakkabı), 23 adet cep telefonu, 7 adet şarjör, 5 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.