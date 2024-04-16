İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4511
  • EURO
    34,4541
  • ALTIN
    2487.43
  • BIST100
    9679.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye uçan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA16 Nisan 2024 Salı 08:46 - Güncelleme:
Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü
ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde Uludere ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Bilen'in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, dereye uçtu. Kazada, otomobildeki Ferhat Bilen, Haşim Babat, Melek Soylu ve Abdulkerim Babat hayatını kaybetti, Sevim Demircioğlu ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Demircioğlu, ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Otomobil vinçle dereden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.