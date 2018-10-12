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Şırnak'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu 12 askerimiz yaralandı

Şırnak’ta “Kobra” tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 askerimiz yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • IHA
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Kaza, Şırnak merkez Kumçatı beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına ait “Kobra” tipi zırhlı araç, virajı alamayarak devrildi. Kazada, 12 askerimiz yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

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