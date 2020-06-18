Şırnak'taki hain saldırıya ilişkin MSB'den sert açıklama: Milletimiz emin olsun ki...

18 Haziran 2020 Perşembe 14:09 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 14:21

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta işçileri taşıyan pikapın geçişi sırasında meydana gelen ve terör saldırısı olduğu belirlenen patlamaya ilişkin sert bir paylaşımda bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK’nın kalleşçe saldırısıyla şehit düşen işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimiz emin olsun ki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacak, teröristlere inlerinde hesap sormaya devam edeceğiz!" denildi.