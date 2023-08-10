İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2023 Perşembe / 24 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0403
  • EURO
    29,8655
  • ALTIN
    1671.09
  • BIST100
    7693.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Şişli'de facianın eşiğinden dönüldü

Şişli'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan BİM kamyonu, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak diğer araçlara çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 7 araç hasar gördü.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
Şişli'de facianın eşiğinden dönüldü
ABONE OL

İstanbul'un Şişli ilçesindeki yokuşta kontrolden çıkarak kayan kamyon, çarptığı 7 araçta hasara yol açtı.

Fulya Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta seyir halindeki Emrah Ş'nin kullandığı 34 CIE 529 plakalı kamyon, yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 3 araç ile ters istikametten gelen 3 otomobile çarptı.

Daha sonra savrulan kamyon, yol kenarındaki bir duvara ardından park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay sonucu kamyonun deposundan dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemek isteyen motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, olası başka kazalara karşı yolda önlem aldı.

  • şişli yağış
  • kontrolden çıkma
  • araç hasarı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.