Şişli'de facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'un Şişli ilçesindeki yokuşta kontrolden çıkarak kayan kamyon, çarptığı 7 araçta hasara yol açtı.

Fulya Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta seyir halindeki Emrah Ş'nin kullandığı 34 CIE 529 plakalı kamyon, yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 3 araç ile ters istikametten gelen 3 otomobile çarptı.

Daha sonra savrulan kamyon, yol kenarındaki bir duvara ardından park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay sonucu kamyonun deposundan dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemek isteyen motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, olası başka kazalara karşı yolda önlem aldı.