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Şişli'de korkutan yangın

Şişli'de evsizlerin kaldığı öğrenilen metruk binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Bir anda alev topuna dönen binada hasar oluşurken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA22 Ocak 2022 Cumartesi 23:40 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 23:40
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Yangın, Saat 20.45 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi, Stad Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, metruk binada evsizler tarafından yakılan ateş bir anda kontrolden çıkarak binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, binada bulunan evsizlerin alevlerin büyümesinin ardından binadan kaçtıkları öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken metruk bina kullanılamaz hale geldi.

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