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Şişli'de silahlı saldırı 2 kişi yaralandı

Şişli'de bir otomobilin içindeki kişilere silahla ateş edildi. Saldırıda iki kişi yaralandı.

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Şişli'de seyir halindeki lüks otomobile iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda araçta bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.  
 
Edinilen bilgilere göre olay, Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki lüks bir otomobile şüpheli iki şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Aracı adeta kurşun yağmuruna tutan zanlılar, ardından olay yerinden kaçtı.
 
Saldırıda şoför koltuğunda oturan kişi ağır yaralandı. Yanında oturan diğer kişi ise yaralanarak kendini can havliyle arabadan dışarı attı. Bir yan sokağa kadar ilerleyen yaralı şahıs, daha fazla dayanamayarak yere düştü.
 
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
 
Görgü şahitleri, "Silah seslerini duyduk, dışarı çıktığımızda şüphelilerin kaçtığını gördük. Yaralı sürücüye bandajla kanamasını durdurmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
 
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
 

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