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Güncel

Site yönetim toplantısında kavga çıktı: 12 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir sitenin yönetim toplantısında kavga çıktı. Yaşanan olayda 12 kişi yaralandı.

AA2 Nisan 2024 Salı 22:15 - Güncelleme:
Site yönetim toplantısında kavga çıktı: 12 yaralı
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İlçede bir sitenin yönetim toplantısında, devir konusunda iki grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi sonucu gruplar arasında bıçaklı kavga çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar site yöneticisi Ö.M, R.S, H.S, B.T, E.T, M.S, İ.T, E.B, N.Y, N.Y, İ.H.A. ve E.D, sağlık ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 7 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, birinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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