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Sivas jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Aramalarda 54 gram eroin, 13 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 enjektör, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 98 tabanca fişeği, 30 av tüfeği fişeği ve 2 dedektör ele geçirildi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 11:54 - Güncelleme:
Sivas jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Koyulhisar ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 2'si iş yeri olmak üzere 8 adreste arama yaptı.

Aramalarda 54 gram eroin, 13 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 enjektör, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 98 tabanca fişeği, 30 av tüfeği fişeği ve 2 dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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