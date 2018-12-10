Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
- AA
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sivas merkezli, Tokat, İstanbul ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen ve örgütün mahrem imamı öğretmen E.S, askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenciler H.Y. ve M.U. ile astsubaylar Ö.K, S.M. ve G.S'yi gözaltına aldı.
Sivas'a getirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden astsubay Ö.K. tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla salıverildi.
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