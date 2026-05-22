Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik Sivas merkezli Ardahan ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 385 milyon 114 bin 282 lira para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.