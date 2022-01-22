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Sivas'ta 5 bin ekmek ücretsiz

Sivas'ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, artan fiyatlara rağmen takdir toplayan bir kampanyaya imza atarak ekmeğin fiyatını 1 lira 50 kuruşa düşürdü. ‘Halka hizmet Hakk'a hizmet' mantığıyla yola çıktıklarını söyleyen Fırıncı Ali Yıldız, bugüne özel ise ekmeği ücretsiz olarak dağıtıyor. 5 bin ekmek gün boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak. Fırıncı Ali Yıldız vatandaşlardan yoğun bir ilgi olduğunu belirterek hayır duası aldıklarını söyledi.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 13:22 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:22
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"VATANDAŞLARDAN HAYIR DUASI ALIYORUZ"

Yaklaşık 5 bin ekmeği ücretsiz dağıtacağını söyleyen Fırıncı Ali Yıldız, "Geçen ay içerisinde bir kampanya yapmıştık. Normalde 1 Lira 75 kuruş ekmeği 1 Lira 50 kuruşa sattık. Tüketicinin takdirini kazandık. Gerek Sivas gerekse Türkiye genelinde çok hayır duası aldık. Onun içinde bir teşekkür anlamında bugün de ekmeğimizi ücretsiz olarak sunuyoruz. Yaklaşık 5 bin adet ekmeği gün boyunca gelen müşterilerimize ücretsiz olarak ikramda bulunuyoruz. Talep baya yoğun sabahtan beri ailecek geliyor insanlar, apartmanda duyuluyor, mahallede duyuluyor yoğun bir ilgi var. Vatandaşlardan hayır duası alıyoruz" söyledi.

"ALLAH HAYRINI KABUL ETSİN"

Ekmek almak için geldiği fırında ekmeklerin ücretsiz olduğunu öğrenen Arif Hikmet Koçtürk, "Allah hayrını kabul etsin benim elimden gelse bende böyle bir organizasyon yaparım dağıtırım bu dönemlerde" dedi.

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