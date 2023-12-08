Sivas'ta acı olay: Kaza yapan sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişi hayatını kaybetti

F.Y. (30) yönetimindeki 50 SB 370 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında bariyere çarptı.

Kazayı gören R.Ö. (58), 34 KFY 49 plakalı aracını emniyet şeridine park ederek, yanındaki M.E.Ö. (30) ile sürücüye yardım için araçtan indi.



Bu sırada M.İ. (48) yönetimindeki 34 GZY 822 plakalı hafif ticari araç, R.Ö. ve M.E.Ö'ye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan R.Ö. ve M.E.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaralı F.Y'nin tedavisi ise sürüyor.