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Sivas'ta bir gün önce 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası yeni facia

Sivas'ta bir gün önce 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın olduğu mevkide meydana gelen kazada bu kez 7 kişi yaralandı.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
Sivas'ta bir gün önce 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası yeni facia
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Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Yazyurdu Mevkiinde meydana geldi. F.G. idaresindeki 41 ACD 573 plakalı Volkswagen marka araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan S.G., Ş.G., M.G., A.G., S.G., Z.A.G. ve N.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan aynı mevkide dün meydana gelen otobüs kazasında ise 7 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı.

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