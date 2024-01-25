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Sivas'ta köpeğin saldırısına uğrayan anne ve kızları yaralandı

Sivas'ta köpeğin anne, iki kızı ve olaya müdahale eden bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
Sivas'ta köpeğin saldırısına uğrayan anne ve kızları yaralandı
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Huzur Mahallesi'nde sahipliği olduğu öğrenilen bir köpek, sokaktaki anne N.B. ile kızları A.B. (7) ve İ.B'ye (3) saldırdı.

Anne ve kızlarına yardım için giden İsa Demir de köpeğin ısırması sonucu yaralandı.

Yaralılar, Numune Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Köpeğin saldırı anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, köpeğin sokakta koşarak yanlarına gittiği anne ve 2 kızına saldırması ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

Bu arada köpeğin, belediye ekiplerince alınarak barınağa götürüldüğü öğrenildi.

"KÖPEK ÇOCUĞU KOLUNDAN TUTMUŞTU VE SALLIYORDU"

Köpeğin saldırısına uğrayan İsa Demir, gazetecilere, kız kardeşinde misafirlikte bulundukları sırada olayı gördüğünü söyledi.

Mutfakta çay içerken köpeğin kardeşinin komşusunun çocuğuna saldırması üzerine birinci kattaki balkondan aşağı atlayarak çocuğun yanına koştuklarını anlatan Demir, "Köpek çocuğu kolundan tutmuştu ve sallıyordu. Üzerimdeki kemerimi çıkartarak müdahale etmeye çalıştım. Köpek döndü bana saldırdı. Eniştemde fırça ile müdahale edince köpek beni bırakarak yeniden çocuğa koştu." dedi.

Köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını dile getiren Demir, "Olayda 4 kişi yaralandı. Bir anne, 2 çocuk ve ben yaralandım. Köpek çocuğu bıraksın diye en çok ben vurdum. Çocuğu sallayınca vicdanım el vermedi. Kız kardeşim çığlık atınca neye uğradığımı şaşırdım." diye konuştu.

Kadir Coşkun ise köpeğin kayınbiraderini yere yatırarak altına aldığını ve yumrukla vurarak müdahale etmeye çalıştığını kaydetti.

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