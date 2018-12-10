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Sivas'ta resmi bir kuruma ait olduğu değerlendirilen belgeler yakılmak istendi

Sivas'ta resmi bir kuruma ait olduğu değerlendirilen belgeler, çöp konteynerinde yakılmak istendi.

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Alınan bilgiye göre, Gökçebostan Mahallesi Dostlar Sokak üzerinde bir çöp konteynerinin yandığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polisler çöpte yanan klasörleri kurtararak konteyner dışına çıkarttı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler inceledikleri klasörler içerisindeki belgeleri delil torbasına koyarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Belgelerin Sivas'taki resmi bir kuruma ait olduğu değerlendiriliyor.

Polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yanan çöp konteyneri itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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