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Sivas'ta terminalde unutulan çanta paniğe neden oldu

Sivas’ta şehirler arası otobüs terminalinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin sevk edildiği olayda fünye ile patlatılan çantadan meyve suyu ve meyve çıktı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, olay saat 01.00 sıralarında Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Otogarın peronlar kısmında bulunan bankın yanında iple sıkıca bağlanmış bir şekilde duran çantanın vatandaşlar tarafından şüpheli olduğu düşünülerek polis ekiplerine haber verildi.
 
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan çantadan paket halinde meyve suyu ve meyve çıktı. Şüpheli çanta içerisinden çıkanlar çevredeki vatandaşları şaşırttı.

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