Yönetmelik uyarınca, sivil havacılık alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ile kişiler ve yolcuların uyması gereken güvenlik tedbirleri ve yasaklanan hususlara ilişkin usul ve esaslar, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında (MSHGP) belirlenecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan MSHGP taslağı, Merkez Güvenlik Kurulunun uygun görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılarının imzasıyla yürürlüğe girecek.

Genel Müdürlük, MSHGP'de uluslararası mevzuat ve uygulamalarda meydana gelen değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla gerekli görülen değişiklikler ve acil uygulanması gereken havacılık güvenliği ile ilgili kararları toplantı gerçekleştirilmeksizin Merkez Güvenlik Kurulu üyelerinin görüşüne sunulabilecek.

Yönetmelik ve MSHGP'de belirlenen standartlara ilave tedbirler, uçuş gerçekleştirilen ülke sivil havacılık otoritelerinin talep etmesi veya güvenlik risk değerlendirmeleri sonucu mevcut tedbirlerin yeterli görülmemesi halinde uygulanabilecek.

İlave güvenlik tedbirleri, talep eden kurum veya kuruluş ile bu tedbirlerden etkilenecek kurum veya kuruluşların görüşleri alınarak, havaalanı bazındaki taleplerde mülki idare amirliği ve uluslararası taleplerde Genel Müdürlük tarafından yapılacak bir risk değerlendirmesi sonucu, tehditle ilgili, objektif, tarafsız, risk ile orantılı olarak geçici ve makul bir süre için uygulanacak. Bu sürenin sonunda ilave güvenlik tedbirlerinin uygulanması yeniden değerlendirilecek.

Yeni havaalanı tesisleri tasarlanırken, inşa edilirken veya mevcut havaalanı tesislerinde değişiklikler yapılırken, bu Yönetmelikte belirtilen gereklilikler ve MSHGP ile belirlenen yapısal güvenlik unsurları esas alınacak.

Havaalanlarında "kara tarafı", "hava tarafı", "güvenlik tahditli alan", "güvenlik tahditli alanların kritik bölümleri" alanları oluşturulacak. Bu alanlarda ve sınırlarda uygulanacak güvenlik tedbirleri MSHGP ile belirlenecek.

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN DENETİMİ

Yönetmelik, MSHGP ve ilgili diğer mevzuat ile belirlenen güvenlik tedbirlerine uyumun düzenli olarak değerlendirilmesi ve belirlenen tedbirlerin etkinliğinin doğrulanması amacıyla Genel Müdürlük tarafından Milli Sivil Havacılık Güvenliği Kalite Kontrol Programı (MSHGKKP) oluşturulacak ve yürütülecek.

Genel Müdürlük, tüm havaalanları, yerli ve yabancı işletmeler ile havacılık güvenliğinden sorumlu diğer tüm kurum ve kuruluşların, Yönetmelik, MSHGP ve ilgili diğer mevzuat ile belirlenen güvenlik tedbirlerine uyumunu belirlemek ve tespit edilen eksikliklerin hızlıca giderilmesini sağlamak amacıyla, risk değerlendirmesi ile belirlenen düzenli aralıklarla kapsamlı denetim ve testleri içeren gözetim faaliyetleri yürütecek.

Yönetmelikle, MSHGP ve ilgili diğer mevzuat ile belirlenen tedbirlerin uygulanmasından sorumlu kurum veya kuruluşlar, bu görevlerinin tamamını veya bir kısmını dışarıdan alt yüklenici veya hizmet alımı yoluyla yerine getirmeleri durumunda, uygulanan tedbirlerin tabi olunan mevzuata uygunluğu düzenli aralıklarla denetlenecek.

YASA DIŞI EYLEMLERE MÜDAHALE

Bir hava aracının yasa dışı eylemlere maruz kalabileceğine dair güvenilir bir bilgi edinilmesi durumunda, hava aracının halen yerde olduğu anda yasa dışı müdahale eylemlerine karşı korunması, hava aracı havalanmışsa muhtemel iniş havaalanları, ilgili ülkelerin hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları ve ilgili ülkeler, mümkün olan en kısa sürede Genel Müdürlük aracılığıyla bilgilendirilecek.

Bir hava aracının yasa dışı eylemlere maruz kalabileceğine dair güvenilir bir bilgi olduğunda yasaklı maddeler veya bileşenlerinin tespiti amacıyla hava aracı aramaya tabi tutulacak.

Havaalanlarında yasa dışı eylemlere karşı havaalanı mülki idare amiri tarafından muhtemel harekat tarzı planı oluşturulacak ve uygulanması için gerekli kaynakların temin edilmesi sağlanacak. Muhtemel harekat tarzı planı, düzenli aralıklarla performans gerekliliklerine uygun olarak test edilecek.

HAVA ARACINA YÖNELİK YASA DIŞI EYLEMLERDE YAPILACAKLAR

Ülke sınırları içerisinde yerdeyken yasa dışı eylemlere maruz kalmış bir hava aracının yolcularının ve mürettebatının emniyeti için yolculuklarının devamına kadar ilgili havaalanı mülki idare amiri tarafından uygun tedbirler alınacak.

Yasa dışı bir eyleme maruz kalan bir hava aracına hava trafik hizmeti sağlanması durumunda, hava aracının uçuşuna ilişkin tüm bilgiler toplanacak ve bu bilgiler bilinen veya tahmin edilen varış havaalanındakiler de dahil ilgili hava trafik birimlerinden sorumlu tüm diğer ülkelere Genel Müdürlük tarafından iletilecek.

Yasa dışı olarak ele geçirilmiş olan bir hava aracına, seyrüsefer yardımlarının sağlanması, hava trafik hizmeti ve iniş iznini de kapsayan durumun gerektirdiği yardımların yapılması Genel Müdürlük koordinesinde sağlanacak.