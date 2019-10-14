Sivilleri hedef alıyorlardı! İHA'lar tespit etti, jetlerimiz böyle havaya uçurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi" denildi.