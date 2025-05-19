Siyasilerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasiler de günün anlam ve önemine dair mesajlar paylaştı. Bakan ve siyasilerin 19 Mayıs mesajları şu şekilde:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı istiklal meşalesinin Anadolu'nun ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu aydınlattığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"O gün ortaya konan cesaret ve kararlılık milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir adım olmuştur. Biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin temellerini atan bu adım, taşıdığı olağanüstü anlamlarla bugün en çok da gençlerimizin zihninde, yüreğinde ve hedeflerinde tecessüm etmektedir. Vatanına ve bu toprakların değerlerine sıkıca bağlı, geçmişten aldığı ilhamla ülkemizin aydınlık geleceğine inanan gençliğimiz, önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü vuracak en kıymetli hazinemizdir. 19 Mayıs'ın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, gururumuz gençliğimize olan güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yakılan ateşin hiç sönmediğini vurgulayan Bayraktar, şunları ifade etti:

"106 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi, bir milletin kaderini değiştirdi. O ateş hiç sönmedi. Sadece şekil değiştirdi. İşte o ateş, farklı alanlarda yanmaya devam ediyor. Bugün: Gabar'da keşfedilen petrol...Karadeniz'de bulunan doğal gaz...Yerli ve milli enerji projeleri...19 Mayıs'ta 1919'da başlayan yolculuk, bugün enerji bağımsızlığı yolunda güçlü adımlarla ilerliyor. Bağımsızlık ateşi hiç sönmedi. Çünkü bu ülkenin enerjisi hiç bitmez. Türkiye Yüzyılı, gençliğin, umudun ve bağımsızlığın yüzyılı olacak."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Paylaşımında, programdan yararlanan öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı videoya da yer veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Gençler, gelecek sizin biz de İŞKUR Gençlik ile sizin yanınızdayız. Ankara Üniversitesinde eğitim gören ve İŞKUR Gençlik Programımızdan faydalanan genç kardeşlerimize mikrofon uzattık. İŞKUR Gençlik Programımız hakkında düşüncelerini sorduk. Bu vesileyle kıymetli gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

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