İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2025 Pazartesi / 22 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,832
  • EURO
    43,6275
  • ALTIN
    4031.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siyasilerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
Güncel

Siyasilerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Bakanlar ve siyasiler de sosyal medyadan 19 Mayıs'ı kutlama mesajları yayınladı. İşte bakanların ve siyasilerin yaptığı 19 Mayıs paylaşımları...

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2025 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
Siyasilerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
ABONE OL

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasiler de günün anlam ve önemine dair mesajlar paylaştı. Bakan ve siyasilerin 19 Mayıs mesajları şu şekilde:

"GENÇLİĞİMİZ TÜRKİYE MÜHRÜNÜ VURACAK EN KIYMETLİ HAZİNEMİZDİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı istiklal meşalesinin Anadolu'nun ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu aydınlattığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"O gün ortaya konan cesaret ve kararlılık milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir adım olmuştur. Biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin temellerini atan bu adım, taşıdığı olağanüstü anlamlarla bugün en çok da gençlerimizin zihninde, yüreğinde ve hedeflerinde tecessüm etmektedir. Vatanına ve bu toprakların değerlerine sıkıca bağlı, geçmişten aldığı ilhamla ülkemizin aydınlık geleceğine inanan gençliğimiz, önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü vuracak en kıymetli hazinemizdir. 19 Mayıs'ın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, gururumuz gençliğimize olan güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum."

"TÜRKİYE YÜZYILI, GENÇLİĞİN, UMUDUN VE BAĞIMSIZLIĞIN YÜZYILI OLACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yakılan ateşin hiç sönmediğini vurgulayan Bayraktar, şunları ifade etti:

"106 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi, bir milletin kaderini değiştirdi. O ateş hiç sönmedi. Sadece şekil değiştirdi. İşte o ateş, farklı alanlarda yanmaya devam ediyor. Bugün: Gabar'da keşfedilen petrol...Karadeniz'de bulunan doğal gaz...Yerli ve milli enerji projeleri...19 Mayıs'ta 1919'da başlayan yolculuk, bugün enerji bağımsızlığı yolunda güçlü adımlarla ilerliyor. Bağımsızlık ateşi hiç sönmedi. Çünkü bu ülkenin enerjisi hiç bitmez. Türkiye Yüzyılı, gençliğin, umudun ve bağımsızlığın yüzyılı olacak."

"GENÇLER, GELECEK SİZİN BİZ DE İŞKUR GENÇLİK İLE SİZİN YANINIZDAYIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Paylaşımında, programdan yararlanan öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı videoya da yer veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Gençler, gelecek sizin biz de İŞKUR Gençlik ile sizin yanınızdayız. Ankara Üniversitesinde eğitim gören ve İŞKUR Gençlik Programımızdan faydalanan genç kardeşlerimize mikrofon uzattık. İŞKUR Gençlik Programımız hakkında düşüncelerini sorduk. Bu vesileyle kıymetli gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Türk gençliği yaşadığımız çağa "Türkiye Yüzyılı" damgasını vuracak

Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı: Bugün Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.