İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2024 Cuma / 28 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9521
  • EURO
    34,9796
  • ALTIN
    2220.48
  • BIST100
    9084.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'ye ağır darbe! Kayıplar veren teröristler çekilmek zorunda kaldı
Güncel

Sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'ye ağır darbe! Kayıplar veren teröristler çekilmek zorunda kaldı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

AA8 Mart 2024 Cuma 10:26 - Güncelleme:
Sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'ye ağır darbe! Kayıplar veren teröristler çekilmek zorunda kaldı
ABONE OL

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgelerdeki askeri noktalara gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu.

Azez'in güneyindeki Meranaz bölgesinde SMO cephe hatlarına sızmaya çalışan teröristler, nöbet tutan SMO mensuplarıyla çatıştı.

Sızma girişimleri püskürtülürken, çatışmalarda kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgelere karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG, 2016'dan bu yana işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ile Münbiç ilçesinden SMO cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.