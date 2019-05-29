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Skandal kitaba karşı tepkiler çığ gibi yükseliyor! Tarhan yorumladı

Sözde yazar Abdullah Şevki’nin çocuk istismarına dair yazdığı iğrenç ifadeleri psikolojik anlamda aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan,'Pedofili insanlık suçudur. Erotik ve pornografik materyallerin artması pedofili vakalarını arttırıyor.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kurgu Kültür Merkezi Yayınları aracılığıyla yayımlanan ve skandal satırlara yer verilen Zümrüt Apartmanı isimli kitap, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kitapta açık açık pedofili ifadelerine yer verildi. Bütün bu gelişmelerin psikolojik boyutunu Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a sorduk. Tarhan, “Pedofili kişiler başkalarına zarar vermekten pişmanlık hissetmezler. Yaptıkları işten dolayı pişmanlık hissetmiyorlar, yaptığı davranışın doğal sonucunu sonuna kadar yaşamaları lazım. Yoksa kamu vicdanı çok zarar görür.” ifadesini kullandı.
 
Pedofilinin insanlık suçu olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Pedofili cinsel sapma vakasıdır. Bu insanın psikolojik ve biyolojik doğasına aykırı bir durumdur. Patolojik bir durumdan bahsediyoruz. Fetişim, teşhircilik ve pedofili gibi... Pedofili vakaları psikolojik olarak hastalık olarak görülmüyor, cinsel sapma vakası olarak görülüyor.” dedi.
 
“PEDOFİLİ BİLİNÇLİ BİR TERCİHTİR”
 
Sözde kendine yazar diyen kişinin çocuk pornografisini yazdığını söyleyen Nevzat Tarhan, “Kişinin bunu kitap olarak yazması internetteki pornografiden farklı değildir. Birisi sanal anlamda, diğeri basılı anlamda… Ona sorarsanız; ‘sadece öykü yazdım kimseye bir şey yapmadım’ der. Bu tarzdaki kişi dişi bile çıkmamış çocuğu anlatıyor. Pedofili ise bilinçli bir tercihtir. Kişi cinsel nesne olarak çocukları seçiyor. Vahşice bir duygu, bunu yazarak kendisine ve başkalarına zarar veriyor. Kötülüğün virütük etkisi vardır. Kötülüğü tasvir ettiğinizde kanser gibi hızlı yayılır. Bunlara engel olmak gerekiyor.”
 
“BATI’NIN BU HASTALIKLARI BİZE DE GEÇTİ”
 
Sapkın içerikler yazan kişinin psikiyatrik muayeneden geçmesi gerektiğinin altını çizen Tarhan, “Bu kişinin hastalığı mı var, hastalığı sonucu mu bunu yapıyor yoksa pedofili sonucu mu? Eğer hastalığına bağlı yapıyorsa ve ciddi bir pişmanlığı varsa tedavisi buna göre yapılmalıdır. Yoksa pedofili bilinçli tercihim diyorsa bu kişiye azamiden indirim uygulamadan ceza vermek gerekir.
 
Pedofili kişiler başkalarına zarar vermekten pişmanlık hissetmezler. Yaptıkları işten dolayı pişmanlık hissetmiyorlar, yaptığı davranışın doğal sonucunu sonuna kadar yaşamaları lazım. Yoksa kamu vicdanı çok zarar görür. Toplumda güven çok ciddi şekilde sarsılıyor.” şeklinde konuştu.
 
Pedofili vakalarının Batı toplumda çok rastlandığına dikkat çeken Tarhan, “Batı’nın bu hastalıkları bize de geçti. Bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılması gerekiyor. Çocuğu anne ve babasından izin almadan sevmemek, dokunmamak tarzında… Bu yaklaşım bize de gerekli hale geldi. Avrupa’da anne ve babasından izinsiz bir çocuğu sevmek suç sayılıyor. Kişisel mesafe bozma deniliyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

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