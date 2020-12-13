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Sobadan sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, 83 yaşındaki adamı komşuları son anda kurtardı

Ağrı'da sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında bir kişi yaralandı. Yaralıyı, eve giren köylüler kurtardı. Kullanılamaz hale gelen evden yaralı olarak kurtarılan Gıyas Kahriman, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA13 Aralık 2020 Pazar 08:11 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 15:51
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Yangın, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Tezeren köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Gıyas Kahriman'ın (83) yalnız yaşadığı evde sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevlerin sardığı evdeki yangını gören köylüler, içeri girerek Gıyas Kahriman'ı yaralı olarak kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evden yaralı olarak kurtarılan Gıyas Kahriman, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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