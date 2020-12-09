İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Aralık 2020 Çarşamba / 24 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8232
  • EURO
    9,5139
  • ALTIN
    468.48
  • BIST100
    1339.89
Güncel

Sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Necati Selçuk (62) ile eşi Bergüzar Selçuk (60) hayatını kaybetti. Çiftin cesetleri, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA09 Aralık 2020 Çarşamba 09:43 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:43
ABONE OL

Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi'nde oturan Bergüzar ve Necati Selçuk'tan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, bu sabah evlerine gitti. Eve giren yakınları, Selçuk çiftini yatak odalarında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bergüzar ve Necati Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit edildi. Çiftin cesetleri, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.