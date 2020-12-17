Sofuoğlu'nun üniversitelerle ilgili sözlerine tepki! İşlem başlatılıyor

17 Aralık 2020 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 12:47

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun bir canlı yayında üniversitelerle ilgili, 'neredeyse fuhuş evleri' sözlerine tepkiler devam ediyor. Sofuoğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama yapan üniversite rektörü Fatih Savaşan, gerekli işlemlerin başlatılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Sofuoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH SAVAŞAN: GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, "Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

ALTUN:GENÇLERİMİZ GÖZ BEBEKLERİMİZDİR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır."

İBRAHİM KALIN: GEREKEN İŞLEMLERİN YAPILACAK OLMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da Twitter'daki hesabından, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" mesajını paylaştı.

İbrahim Kalın, mesajı paylaştığı notunda ise "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

AK PARTİLİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Sofuoğlu’nun açıklamalarına sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi:

"Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun hem Sakarya'yı hem de Sakarya Üniversitesi'ni zan altında bırakan 'Fuhuş Evleri' söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sn. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur." dedi.