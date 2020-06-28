Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bugün sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatleri

28 Haziran 2020 Pazar 13:56 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 13:56

LGS ve YKS sınavlarında kısmi olarak sokağa çıkma yasağı uygulandı. Öğrencilerin daha rahat bir şekilde sınava girebilmesi ve corona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat 09:30'da başladı. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatleri 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle belirtildi. Bugün uygulanan sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatleri

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇA KADAR?

YKS nedeniyle yaşanacak yoğunluğu azaltmak amacıyla Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugünkü sokağa çıkma yasağı akşam saat 18.30'a kadar sürecek.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BİTİYOR?

YKS nedeniyle yaşanacak yoğunluğu azaltmak amacıyla Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugünkü sokağa çıkma yasağı saat 09:30'da başladı 18:30'da bitiyor.

Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA TURİZM MUAFİYETİ

İçişleri Bakanlığı, yerli ve yabancı turistlerin sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıkladı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Ayrıca Bakanlığımız valiliklere gönderdiği ek istisna yazısı ile daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;

a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar),

b) Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil),

c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?