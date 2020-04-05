Sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı çalışanlar ne yapacak? Sosyal Güvenlik Belgesi nereden alınır?

05 Nisan 2020 Pazar 15:37 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 15:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirus tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 20 yaş ve altı için de geçerli olacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı gençlerle ilgili ek bir genelge yayınlandı. 18-20 yaş arasında olup, düzenli bir işte çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. 20 yaş altı çalışanlar, 'Sosyal Güvenlik Belgesi nasıl ve nereden alınır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında “Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18-20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar” başlık ek bir genelge yayınlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN 20 YAŞ ALTI ÇALIŞANLAR NE YAPACAK?

Genelgeye göre 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

SOSYAL GÜVENLİK BELGESİ GÖSTERMEK ZORUNDALAR

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacak.

SOSYAL GÜVENLİK BELGESİ BAŞVURU SAYFASI

18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 il valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:

* Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

* Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

* Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

* Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.