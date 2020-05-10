Sokağa çıkma yasağı şikayet hattı kaç? Yasağı ihlal edenler için sokağa çıkma yasağı ihbar hattı

10 Mayıs 2020 Pazar 15:54 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 15:54

Sokağa çıkma yasağı şikayet hattı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de koronavirüs salgını için tedbir amaçlı 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri şikayet etmek isteyenler, sokağa çıkma yasağı ihbar hattını araştırıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise 1 buçuk ay sonra ilk defa evlerinden dışarı çıktılar. 65 yaş üstüne verilen 4 saatlik ilk izin bugün saat 11 ile 15 arası kullanıldı. Yaşlılar temiz havanın ve güneşin tadını çıkardı. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri şikayet etmek isteyenler ise ihbar numaralarını sorguluyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı şikayet hattı kaç? Koronavirüs bulaş riskini azaltmak amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edip dışarı çıkanlar nereye şikayet edilir?

Havaların ısınmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağı ihlalleri artmaya başladı. Çoğu vatandaş sokağa çıkma yasağına uyarken vatandaşların bir kısmı sokağa çıkma yasağını ihlal ediyor. Bu durumda haksızlığa uğradıklarını düşünenler sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri şikayet etmek istiyor. İşte yasağı ihlal edenler için sokağa çıkma yasağı ihbar hattı



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ŞİKAYET VE İHBAR NUMARALARI

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlar Alo 153 (Zabıta) ve 155 Polis İmdat hattı aranarak şikayet edilebilir.

İHBAR SAYISI 5'E KATLANDI!

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerde polise gelen ihbarlarda artış olduğu gözlendi.

Daha önce 200 ile 300 civarında ihbar alan 155 Polis Çağrı Merkezine gelen ihbar sayısı 5'e katlanarak, günde bin 600'ü geçti.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

14-20 YAŞ DIŞARI ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN?

14-20 yaş arası gençler, 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00 ile 15.00 arası 4 saatliğine dışarı çıkabilecekler.

0-14 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-14 yaş arası çocuklar ise 13 Mayıs Çarşamba günü yine aynı saatler arasında dışarı çıkabilecekler. Yürüme mesafesinde sokağa çıkmalarına izin verilen 20 yaş altı gençler 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüyüş yapıp 4 saat boyunca hava alabilecekler.

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar şöyle;

İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.

15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs Cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, 10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.