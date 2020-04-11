İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca'dan uyarı! Sokağa çıkma yasağından sonra ilk açıklama geldi
Güncel

Bakan Koca'dan uyarı! Sokağa çıkma yasağından sonra ilk açıklama geldi

31 Aralık'tan bu yana yeni tip koronavirüse karşı verilen mücadeleye vurgu yapan Sağlık Bakanı Koca, 'Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim.' ifadelerini kullandı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 19:11 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 19:22
ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca, “31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.” ifadelerini kullandı.

79 yaşındaki hasta koronavirüsü 8 günde yendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi
Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor
Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi
Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Yardımda anavatan olduk
Yardımda anavatan olduk

Yardımda anavatan olduk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.