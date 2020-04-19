Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler nereye şikayet edilir? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı şikayet hattı ihbar numarası

19 Nisan 2020 Pazar 15:44 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 15:44

Türkiye'de koronavirüs salgını için tedbir amaçlı hafta sonları 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ise günlerdir evlerinden dışarı çıkmazken hafta içi 31 il için sokağa çıkma yasağı sona erecek. Peki, 20 yaş altı ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenler nereye şikayet edilir? Koronavirüs bulaş riskini azaltmak amacıyla 20 yaş altına bir süreliğine sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Çoğu vatandaş sokağa çıkma yasağına uyarken gençlerin bir kısmı sokağa çıkma yasağını ihlal ediyor. Peki Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler nereye şikayet edilir? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı şikayet ihbar hattı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ŞİKAYET VE İHBAR NUMARALARI

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlar 153 ve 155 aranarak şikayet edilebilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van – Van Büyükşehir Belediyesi

Zonguldak

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının son bulacağı tarih hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklama henüz yok. Yasakların en az 30 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

BAKANLIK'TAN GENELGE

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Buna göre 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek

Bu çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının, muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurması zorunlu olacakİçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında “Özel Gereksinimi” olan çocuk gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, 20 yaş altında, uzun süre kapalı ortamda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklarını olumsuz etkileyeceği, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği ek genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve sosyal izolasyonu sağlamak adına bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler , kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbirin alındığı ve uygulandığı belirtildi.Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda yayınlanan bir genelge ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarının, geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı.