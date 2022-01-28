İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sokak hayvanlarının mamalarını çaldı, kameraya yakalandı
Güncel

Sokak hayvanlarının mamalarını çaldı, kameraya yakalandı

Eskişehir'de sokak hayvanları için kaldırıma bırakılan mamayı kendi poşetine dolduran şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA28 Ocak 2022 Cuma 09:58 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 09:58
ABONE OL
Olay, Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sokak hayvanları için kaldırıma bırakılan mamanın, bir şahıs tarafından poşete doldurulması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın, mamanın olduğu yerde bir süre bekleyerek montunun cebinden poşet bulmaya çalıştığı görüldü. Daha sonra kaldırımda bulunan kabın yanına gelen şahıs, sokak hayvanları için bırakılan mamayı kendi poşetine doldurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevrede yaşayan vatandaşların iddiasına göre aynı şahıs, zaman zaman farklı alanlarda bulunan mamaları da topladığı belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.