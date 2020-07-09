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Sokak köpeği 7 yaşındaki çocuğun burnunu kopardı!

Ağrı'da evlerinin önünde oyun oynayan 7 yaşındaki Bünyamin Çelik'e sokak köpeği saldırdı. Küçük çocuğun burnu koptu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bünyamin Çelik'i ameliyata alan doktorlar, babanın kurtardığı burun parçasındaki sinirlerin zarar görmesi sebebiyle yerine dikemedi.

DHA09 Temmuz 2020 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:43
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Olay, Patnos ilçesine bağlı Derecik köyünde 28 Haziran günü meydana geldi. Süheyla-Rıdvan çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Bünyamin, evlerinin önünde oyun oynarken, bölgede dolaşan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, Bünyamin'in burnunu ısırarak koparttı. Küçük Bünyamin'in çığlıklarını duyan ailesi ve köylüler, yardıma koştu. Baba Rıdvan Çelik, köpeğin ağzından burun parçasının bir bölümünü aldı. Bünyamin Çelik ile burun parçası Patnos Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük çocuk, buradan da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk İntaniye servisine sevk edildi. Bünyamin Çelik'i ameliyata alan doktorlar, babanın kurtardığı burun parçasındaki sinirlerin zarar görmesi sebebiyle yerine dikemedi.

Amca Ömer Çelik (15), oyun oynamak için dışarı çıkan yeğenine köpek saldırıp burnunun kopardığını söyledi. Patnos Belediyesi'nin köylerine yakın bir yerde çöp alanı oluşturduğunu belirten Ömer Çelik, yiyecek bulmak için alana gelen köpeklerin köye kadar indiklerini anlattı. Çelik, yiyecek bulamayan köpeklerin koyunlara saldırdığını ve köylüleri korkuttuğunu bildirdi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak, köpek ısırması şikayetiyle hastaneye getirilen Bünyamin'e önce aşılarının yapıldığını, ardından gerekli tedavilerin düzenlendiğini kaydetti. Plastik cerrahi uzmanlarının inceleme yaptığını belirten Prof. Dr. Orbak, çocuğun burnunun tamamen kopması sebebiyle önümüzdeki günlerde düzeltici ameliyat yapılacağını vurguladı.

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