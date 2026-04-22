Sokak köpeği sorununa farklı çözüm: Şehir dışı besleme

Aydın'da son dönemde sayıları giderek artan başıboş köpekler, vatandaşlarda endişeye neden olurken, özellikle sabahın erken saatlerinde ve gece kadın ve çocuklar için sürüler halinde başıboş dolaşan sokak köpekleri sorun olmaya devam ediyor.

Şehir merkezinde besleme yapılan alanlarda sokak hayvanlarının saldırganlaşması nedeniyle pek çok vatandaş gelişigüzel cadde ve sokaklarda başıboş gezen köpeklerin beslenmesine karşı çıkarken bazı hayvanseverler besleme işlerini şehir dışında yapmaya başladı.

Uygulanan bu yöntem ile şehir merkezinde kadın ve çocukları korkutan ve zaman zaman insanlara saldıran köpeklerin şehir dışında tutulmasının hedeflendiği öğrenildi.