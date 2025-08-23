İSTANBUL 29°C / 21°C
  Sokak ortasında kanlı infaz... Kayınbirader ve baba tutuklandı
Güncel

Sokak ortasında kanlı infaz... Kayınbirader ve baba tutuklandı

İstanbul Şişli'de eşini geri götürmek isteyen koca ile ikiz kardeşinin kavgası silahlı cinayetle sonuçlandı. Şüpheli Suat S. ve babası B.S., adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandı.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:00
Sokak ortasında kanlı infaz... Kayınbirader ve baba tutuklandı
İstanbul Şişli'de kavga edip evini terk eden ikiz kardeşinin eşini silahla vurarak öldüren şüpheli ve babası, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitmişti. Ejder Ç. ise kayınbiraderinin evine gelip eşini geri götürmek istemişti.

Ardından Ejder Ç. ile eşinin ikiz kardeşi Suat S. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Suat S., Ejder Ç'ye silahla ateş açmıştı.

Olay sonrası Ejder Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, Ejder Ç.'nin eşini sürekli darp ettiği, bu nedenle eşinin babası B.S. ve ikiz kardeşi Suat S. tarafından uyarıldığı, olay günü aynı sebeplerden dolayı aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurulduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Suat S. ve babası B.S., yakalanarak gözaltına alındı. 25 suç kaydı olan Suat S. ve baba B.S., emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

